Венгрия заблокировала 500 млн евро из фонда, финансирующего оружие для Украины

Венгрия заблокировала выплату восьмого транша средств из Европейского фонда мира в размере 500 миллионов евро на вооружение, которое государства-члены Европейского Союза передают Украине.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Транш в размере 500 миллионов евро должен был быть выделен в следующий понедельник, 22 мая, но Будапешт заблокировал решение, якобы потребовав "гарантий", что Европейский фонд мира не будет использоваться в будущем исключительно для помощи Украине.

Европейский фонд мира — это внебюджетный инструмент общим объемом почти восемь миллиардов евро.

Благодаря этому фонду ЕС поддерживает Вооруженные силы Украины в рамках семи последовательных пакетов поддержки, а также многие другие страны, такие как: Мозамбик, Грузия, Молдова, Мали, Сомали, Нигер, Иордания, Босния и Герцеговина, Ливан и Мавритания.

В начале февраля Совет Европейского Союза утвердил последний на сегодня седьмой транш военной помощи для Украины за средства из фонда, а также выделение средств на работу тренировочной миссии ЕС для украинских военных.

Кроме того, в начале мая Совет ЕС принял решение о выделении одного миллиарда евро из Европейского фонда мира в рамках своей инициативы по обеспечению Украины артиллерийскими боеприпасами.