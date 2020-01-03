Верховный лидер Ирана пообещал отомстить США за убийство Сулеймани

Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, пообещал верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников", — пообещал Хаменеи. В стране объявлен трехдневный траур по Сулеймани.

Отомстить США и дать "сокрушительный ответ" пообещали также президент Ирана Хасан Роухани и министр обороны Амир Хатами.

Глава спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани был убит вечером 2 января во время удара по багдадскому аэропорту. Вместе с ним погибли несколько лидеров шиитского ополчения Ирака "аль-Хашд аш-Шааби".

Пентагон взял на себя ответственность за произошедшее. В Вашингтоне считают Сулеймани причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.