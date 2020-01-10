Верховный суд Абхазии отменил итоги выборов президента
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Верховный суд Абхазии отменил решение суда первой инстанции, утвердившего итоги сентябрьских выборов президента. Это значит, что теперь выборы пройдут заново. В то же время победитель сентябрьского голосования Рауль Хаджимба пообещал обжаловать решение суда.

Накануне в республике, которую признают только Россия и еще несколько государств мира, начались 9 массовые протесты. Именно 9 января кассационная коллегия Верховного суда Абхазии намеревалась рассмотреть иск оппозиционного политика и участника последних президентских выборов Алхаса Квицинии о признании недействительными их итогов. Однако завершить свою работу суд в тот день не смог.

Президентские выборы, на которых Рауль Хаджимба переизбрался на второй срок, обойдя Квицинию на 2% голосов, прошли в сентябре прошлого года. Проигравший кандидат оспорил из результаты, посчитав, что Хаджимба не может считаться победителем, поскольку суммурно набрал меньше голосов, чем Квициния и кандидат "Против всех".

Как уточняет РБК, по абхазским законам победителем во втором туре считается кандидат, набравший больше голосов "за", чем было подано "против". При этом не уточняется, считаются ли голоса "против всех" поданными против победителя.

Еще одним поводом для протестов стало убийство в ноябре прошлого года на набережной Сухума криминальных авторитетов Астамура Шамбы и Алхаса Авидзбы. По подозрению в совершении этого преступления абхазские правоохранители задержали трех человек, один из которых, предположительно, работал охранником президента Хаджимбы.

Один из инициаторов протестов в столице Абхазии в итоге стал брат погибшего криминального авторитета Ахра Авидзба, известный до этого как первый командир батальона "Пятнашка", принимавшего акттивное участие в боях за донецкий аэропорт на стороне самопровозглашенной ДНР.

Когда 9 января толпа протестующих захватила здание администрации президента, Ахра Авидзба, выступая перед журналистами, заявил, что политический кризис в республике завершится отставкой президента, как это было в 2014 году. Тогда в результате массовых акций протеста свой пост был вынужден покинуть предыдущий глава Абхазии Александр Анкваб.

Тогда Анкваб сначала вел переговоры с оппозицией, потом укрылся на территории российской военной базы в Гудауте, где пытался продолжать переговоры при помощи курирующего этот регион в Кремле Владислава Суркова и заместителя секретаря Совбеза Рашида Нургалиева. Нургалиев, как сообщает прокремлевское информационное агентство "Спутник", прибыл в Абхазию и в этот раз, чтобы попытаться урегулировать политический кризис.

Попытки переговоров шестилетней давности к успеху, впрочем, не привели, Анкваб в итоге был вынужден покинуть свой пост и выехать в Москву. В Абхазию экс-президент вернулся спустя три года, стал депутатом республиканского парламента и 9 января поддержал обращение Народного собрания Абхазии к Раулю Хаджимбе с призывом уже его уйти в отставку.

После захвата здания администрация президента несколько депутатов абхазского парламента ездили на переговоры к президенту Хаджимбе на его дачу, но договориться сторонам не удалось.

10 января Хаджимба вывел уже своих сторонников, которые сначала собрались у здания кабинета министров, а затем отправились к Верховному суду, где должны были решить: законной или нет была победа президента на выборах. В этот же день Хаджимба и представители оппозиции договорились провести переговоры при посредничестве членов Общественной палаты.

BBC News Русская служба:

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