Верховный суд РФ посчитал, что участие в войне в Украине освобождает от наказания
Foto: AP/Scanpix/LETA

Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного суда (ВС) РФ заявила, что "в связи с изменением обстановки" посчитала возможным освободить от наказания российского контрактника Владислава Устинова, признанного виновным в ДТП со смертельным исходом. Об этом говорится в определении суда от 28 июня, подробно об этом рассказывает "Коммерсант".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В своем определении Верховный суд отметил, что с момента совершения преступления прошло больше полутора лет и сейчас осужденный "выполняет боевые задачи в зоне проведения СВО (так в РФ официально называют вторжение в Украину — прим. Delfi)", поэтому больше не представляет опасности для общества.

В мае 2022 года Хабаровский гарнизонный суд признал ефрейтора Владислава Устинова виновным в ДТП, в котором погибли два человека, и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии-поселения.

Адвокат Устинова Сергей Бизюкин считает, что в дальнейшем российские суды смогут более активно использовать участие фигурантов уголовных дел в войне в Украине как смягчающее обстоятельство или основание для пересмотра приговора.

В июне 2023 года вступил в силу закон, согласно которому граждане РФ, осужденные за преступления небольшой и средней тяжести, могут быть освобождены от наказания, если их мобилизуют на войну в Украине или они заключат контракт о прохождении военной службы. Как отмечает "Коммерсант", это правило не могли применить к ефрейтору Владимиру Устинову, поскольку он уже заключил контракт с российской армией.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (3) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
Dabas varenība, vīnogulāji un mazzināmas pērles Talsu novadā
Kā Latvijai skolot labus līderus. Saruna ar filozofu Ventu Sīli