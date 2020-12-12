Верховный суд США отклонил иск Техаса об аннулировании выборов в 4 штатах
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Генпрокурор Техаса оспаривал итоги голосования в Пенсильвании, Джорджии, Висконсине и Мичигане, где победил Байден. Верховный суд счел, что власти Техаса не вправе вмешиваться в выборы в других штатах.

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Верховный суд США в пятницу, 11 декабря, отклонил иск генпрокурора Техаса Кена Пэкстона, требовавшего признать недействительными результаты президентских выборов в Пенсильвании, Джорджии, Висконсине и Мичигане. У властей Техаса нет правовых оснований вмешиваться в выборы в других штатах, объяснил суд.

По мнению Пэкстона, итоги голосования в четырех ключевых "колеблющихся" штатах помогли кандидату в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джозефу Байдену одержать победу над действующим главой государства Дональдом Трампом.

Исковое заявление поддержали генпрокуроры 17 других американских штатов, а также группа из 106 конгрессменов-республиканцев. Некоторые юристы и власти четырех штатов выразили сомнения в успехе иска, расценив его как политический театр и пиар-трюк. Результаты президентских выборов в Пенсильвании, Джорджии, Мичигане и Висконсине уже утверждены.
Джозеф Байден, по данным ведущих СМИ страны, на выборах в США 3 ноября заручился достаточным количеством голосов Коллегии выборщиков для победы над Дональдом Трампом. Официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут объявлены в декабре. Церемония инаугурации нового президента должна состояться 20 января.

Нынешний глава Белого дома несколько недель не признавал поражение, пытаясь оспорить итоги голосования в судах и утверждая, что демократы украли у него победу. При этом президент не смог подкрепить свои заявления убедительными доказательствами. В конце ноября Трамп поддержал решение Управления по общим вопросам администрации США начать процедуру передачи президентской власти в стране.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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