Верховный суд США отменил конституционное право на аборты
Foto: AP/Scanpix/LETA

Миллионы женщин в США потеряют право на аборты после того, как Верховный суд отменил постановление 50-летней давности, легализовавшее его по всей стране.

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Речь идет о деле "Роу против Уэйда" — историческом решении Верховного суда США 1973 года о законности абортов.

Отныне федеральные законы больше не гарантируют права, касающиеся абортов, и отдельные штаты могут самостоятельно запрещать эту процедуру.

Ожидается, что ограничения или запреты будут введены в половине американских штатов и коснутся около 36 млн женщин репродуктивного возраста.

13 штатов уже приняли законы, которые автоматически запрещают прерывание беременности после решения Верховного суда.

В мае законодатели Оклахомы приняли закон, запрещающий аборты после зачатия, что, по мнению критиков, сделало его наиболее жестким подобным актом в США.

Законопроект запрещает все аборты, кроме как для спасения жизни женщины или если беременность стала результатом изнасилования или инцеста.

Незадолго до этого в прессе появились утечки о том, что Верховный суд может отменить решение 1973 года.

Штаты США, в которых у власти находятся республиканцы, активно проводят в жизнь законопроекты, ограничивающие доступ к абортам. Демократы традиционно выступают против подобных ограничений.

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BBC News Русская служба:

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