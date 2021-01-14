Верховный суд утвердил 22-летнее заключение для экс-президента Южной Кореи
Foto: Reuters/Scanpix /LETA

Верховный суд Южной Кореи в Сеуле оставил в силе приговор экс-президенту страны, 68-летней Пак Кын Хе, которая должна провести 22 года в тюрьме за превышение служебных полномочий, взяточничество и вымогательство. Об этом в четверг, 14 января, сообщило агентство Yonhap News Agency.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В ходе слушаний была рассмотрена апелляция прокуратуры на постановление от июля 2020 года, в соответствии с которым срок наказания следовало сократить. Суд также оставил в силе назначенный Пак Кын Хе денежный штраф в размере до 18 млрд вон (13 млн евро), но снял с нее часть ранее предъявленных обвинений.

Из 22 лет два года экс-президенту придется провести в тюрьме за незаконное вмешательство в процесс выдвижения кандидатов на пост главы государства от Объединенной партии будущего ("Сэнури").

Экс-президенту предъявили обвинения по 18 пунктам

В марте 2017 года Пак Кын Хе по решению Конституционного суда была отстранена от власти, досрочно смещена с должности президента, а затем арестована. Ей были предъявлены обвинения по 18 пунктам, в том числе в передаче секретной государственной информации постороннему лицу, злоупотреблении служебным положением, вымогательстве и коррупции.

Апелляционный суд увеличил срок тюремного заключения до 30 лет. Позднее приговор пересматривался еще несколько раз. Верховный суд в Сеуле поставил в деле Пак Кын Хе точку. Его вердикт - окончательный и не подлежит пересмотру.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

1

Source

Deutsche Welle
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
"Я горда и счастлива быть в ИТ-отрасли": история Елены о карьерных перипетиях
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы