С начала полномасштабного российского вторжения в Украину из России в рамках обменов пленными удалось вернуть 2235 человек, львиная доля из которых — военнопленные. Бывшие узники имеют как физические, так и психологические травмы. По данным уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца, 86% украинских военных подвергались прямым физическим пыткам в плену.

Возвращение из плена



"В плену я похудел, потерял 32 килограмма. Был истощен физически, а общее моральное состояние — нервное", — рассказывает DW военнослужащий Максим Колесников, который был освобожден из плена 4 февраля. Тогда же он с красным яблоком в руке попал в объективы журналистов и покорил сердца украинцев, по-детски радуясь фрукту, который впервые отведал спустя более 10 месяцев неволи.

Фото: Andrii Kachora

Максим попал в плен под Киевом, защищая Украину с первых дней полномасштабного вторжения РФ. До этого он служил в рядах ВСУ в 2015-2016 годах, а затем работал в частной компании. "Отношение в плену было жестокое. Нас пытались сломать: заставляли стоять целыми днями, заниматься тяжелыми упражнениями", — вспоминает он. Одновременно с этим, по словам Максима, было чувство постоянного голода, поскольку пищи давали недостаточно. "В день было до двух кружек пищи. Давали кашу, суп, в котором был только кусок картофеля и свеклы. Также давали три литра напитков в день для 14 человек. Все было несоленое и без сахара", — отмечает Колесников. Лишь в конце августа ситуация стала немного улучшаться, рассказывает Максим. "Очевидно, они (российские оккупанты. — Ред.) признали, что мы — обменный фонд", — говорит он.

Санаторий и госпиталь

Обмен Максима состоялся на пограничном пункте пропуска в Сумской области вместе с еще 115 украинскими военнослужащими и сотрудниками силовых органов. Яблоко оказалось в его руках не случайно, ведь в Украине освобожденным из плена сразу дают специальный набор продуктов, объясняет DW спикер Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко. "Если человек голодал, то ему нельзя сразу давать, например, сладкую булочку или торт. Можно лишь определенный перечень продуктов, в том числе фрукты", — поясняет он.

Согласно процедуре, всех освобожденных из плена после встречи на пункте пропуска везут в ближайший госпиталь, где предоставляют специальные наборы со всем необходимым на первое время. В частности, белье, спортивный костюм, кроссовки, шлепанцы, средства гигиены, смартфон с сим-картой, носки, куртку, шапку, варежки, шампунь, зубную пасту, щетку, бритву, дезодорант, маникюрный набор. Все эти вещи пригодились, объясняет Максим Колесников, ведь после плена очень важно позвонить родным и хочется принять душ. "Кстати, в плену очень не хватало маникюрных ножниц. Ногти приходилось отрывать зубами, а на ногах — пальцами", — вспоминает он.

Там же, в госпитале, проводится медицинский осмотр, а затем начинается период реабилитации. На этом этапе тех, кому не нужна срочная медицинская помощь, отвозят в санаторий в Полтавской области, а нуждающихся в углубленном медицинском лечении — в специализированный госпиталь, отмечает Яценко.

Именно в санатории на Полтавщине и оказался Максим, которого там осмотрели врачи и провели ряд анализов. "Были все основные специалисты: невропатолог, травматолог, хирург, кардиолог, психолог и т.д. Также предоставлялись различные процедуры, массажи, можно было посещать арт-терапию", — вспоминает бывший военнопленный.

Выплаты за плен и послесанаторное лечение

Также на этом этапе освобожденным из плена восстанавливают все утраченные документы и банковские карты, на которые начисляют выплаты, приостановленные на время пребывания в плену. "Это достаточно значительные суммы. Если военный был на передовой, то в месяц он получает примерно 100 тысяч [гривен] (около 2,5 тысяч евро). Эту сумму ему выплачивают каждый месяц плена. Кроме того, есть единоразовая помощь за плен, в размере 100 тысяч", — объясняет Петр Яценко. На эти деньги, по его словам, люди обычно покупают хорошую одежду и другие вещи, пытаясь "наверстать потерянное в плену время, насколько это возможно". В то же время выплаты не предусмотрены при оставлении позиций и добровольной сдаче в плен, таких случаев — примерно пять процентов, добавляет Яценко.

Лечение в санатории длится не менее двух недель, в зависимости от состояния человека. "Ограничений по времени нет, лечение продлится столько, сколько требуется для восстановления здоровья. У большинства пленных основная проблема — потеря веса и мышечной массы. Это влечет сопутствующие болезни. Поэтому наши врачи уделяют много внимания восстановлению мышц — тренировки, растяжки", — отмечает спикер Координационного штаба. После этого, по словам Яценко, в случае необходимости человек может продолжить лечение по месту жительства.

Если же необходимо специфическое лечение, а в Украине нет условий для этого, то такой человек отправляется за границу. "В частности, это касается бионического протезирования (такие протезы работают от сигналов мышц культи. — Ред.), которое, к сожалению, Украина не может предложить. Поэтому организуют группы и подключаются благотворительные организации для отправки людей в другие страны", — объясняет DW советница уполномоченного лица представительства Координационного штаба по обращению с военнопленными в Южном регионе Олеся Мищенко.

Когда потребностей в лечении уже нет, то назначается десятидневный отпуск, после которого военно-врачебная комиссия решает, годен ли военнослужащий к дальнейшей службе.

В санатории Максим пробыл почти три недели, а затем его направили в госпиталь под Киевом, специализирующийся на физиотерапии и восстановлении мышц. "То есть направляли, исходя из конкретных проблем. Я знаю человека, у которого были проблемы с желудком, так его направили в Трускавец", — объясняет Колесников. В госпитале под Киевом он пробыл четыре недели, где прошел дополнительное обследование у врачей, а также занимался возобновляющейся терапией: ежедневно несколько занятий по физиотерапии, магнитотерапия, биосуггестия (метод работы с психосоматикой — Ред.). Также проходили занятия с психологом — групповые и индивидуальные. "Я на групповые не ходил, потому что не хватало сил, ведь все было расписано на семь часов в день", — признается Максим. Все это лечение было для него бесплатным.

Реабилитационный центр

Чтобы улучшить лечение освобожденных из плена, Минобороны Украины анонсировало открытие реабилитационных центров во всех областях страны. Пока такой появился только в Николаеве. Как уточняет Мищенко, речь идет не о каком-то отдельном здании, а о программе предоставления услуг по реабилитации по месту жительства. "Сегодня очень мало институций, которые могут комплексно закрыть все потребности: медицинское, психологическое, социальное лечение. Поэтому вместе с органами местного самоуправления определили те учреждения, которые могут сотрудничать в рамках программы", — объясняет она.

Фото: Ukrainian Coordinating Headquarters for the Treatment of Prisoners of War



Сейчас, по словам Мищенко, программа сотрудничает с несколькими учреждениями в Николаеве: базовыми являются Клинический госпиталь ветеранов войны и Областная больница восстановительного лечения, специализирующаяся на реабилитации. "В плане психологической и социальной помощи мы сотрудничаем с городским центром внутренне перемещенных лиц и ветеранов АТО. Там могут заниматься военнопленные вместе с членами их семей, например. йогой, ходить на массаж. Также разработаны групповые и индивидуальные психологические программы. В социальном плане для военных проводят обучение, помогают участвовать в грантах", — говорит она.

Таким образом, по ее словам, человеку не нужно самому искать, к кому и куда обратиться для решения проблемы. "К нам обращаются с проблемой, а мы решаем и направляем для того, чтобы облегчить период восстановления", — отмечает Олеся Мищенко.

Путь психологического исцеления

Для психологической реабилитации каждому бывшему пленнику нужно разное время, в течение которого проводить групповые и индивидуальные терапии необходимо, объясняет DW офицер ВСУ и военный психолог Андрей Козинчук. "Последним пунктом на пути к ментальному исцелению является ощущение пользы в обществе — выход на работу, участие в благотворительных мероприятиях или возобновление на службе. Некоторые приходят к этому этапу месяца, а кто-то несколько лет", — говорит он.

Как раз с последним этапом, по мнению Козинчука, есть проблемы, ведь государству не хватает системности. "Есть санатории, специалисты, юристы. Но нужно между ними всеми улучшить взаимодействие. Кроме того, нужно привлекать городские власти и бизнес, которые брали бы на работу освобожденных из плена. У нас могут дать как правило только врача", — отмечает он.

Кроме того, для адаптации в социуме человеку нужно предоставлять официальный статус военнопленного и промотировать его, считает Козинчук. "Как это делается, например, в США. Такого человека уважают и социум гордится тем, что военный выжил в плену. То есть военный может спокойно сказать, что он был в плену, и не стесняться этого. Ведь одной из основных проблем является чувство вины за то, что человек оказался в плену", — отмечает психолог.

Впрочем, о таких инициативах государства публично неизвестно. А Петр Яценко из Координационного штаба вообще не согласен с таким подходом. По его мнению, "не нужно стигматизировать человека, и на всю жизнь вешать на него ярлык пленника".

Бывший военнопленный Максим Колесников признается, что после реабилитации чувствует себя гораздо лучше, но все еще испытывает определенные проблемы с мышцами и суставами. Несмотря на это, он уже вернулся на службу в ВСУ — по состоянию здоровья не на предыдущую должность, а в штаб.