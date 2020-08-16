Вернувшиеся на родину россияне из ЧВК рассказали о целях поездки в Белоруссию

Вернувшиеся из Белоруссии российские бойцы частной военной компании (ЧВК) рассказали, как оказались на территории соседнего государства, где их задержали местные силовики. Интервью с одним из освобожденных в воскресенье, 16 августа, публикует РЕН ТВ.

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По его словам, целью поездки была Венесуэла, где бойцы должны были охранять объекты. Белоруссия была лишь перевалочным пунктом. Освобожденные россияне уверены, что их специально заманили в соседнюю страну, чтобы устроить провокацию.

С работодателем россияне познакомились в интернете. Мужчина интересовался боевым опытом и спрашивал, есть ли возможность увеличить число бойцов с 30 до 60, а позже озвучил цифру в 180 наемников — именно столько ему было нужно для защиты объектов. Позже россияне узнали о гибели работодателя и получили предложение выполнить аналогичный контракт в Венесуэле.

В Белоруссию россияне приехали на двух микроавтобусах, заказанных куратором. Бойцам сообщили, что произошла накладка в организации перелета до места работы. Им предложили на время разместиться в санатории. Считая, что они уже на работе, ожидая приказа об отправке, мужчины соблюдали дисциплину и не позволяли себе пить и развлекаться. Задержание среди ночи силовиками стало для них полной неожиданностью.

14 августа сообщалось, что Белоруссия передала России ранее задержанных и объявленных бойцами ЧВК Вагнера 32 российских гражданина. Они вернулись домой в рамках Минской конвенции о правовой помощи. Еще один гражданин России, имеющий белорусское гражданство, остался на территории страны.

Россиян задержали 29 июля. Белорусские власти связали их с делом против несостоявшегося кандидата в президенты блогера Сергея Тихановского. Задержанных обвинили в подготовке теракта и организации массовых беспорядков перед президентскими выборами.