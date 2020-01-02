Вероятные виновницы пожара в немецком зоопарке сами пришли в полицию

В деле о крупном пожаре в зоопарке западногерманского Крефельда появились подозреваемые. 60-летняя женщина и две ее взрослых дочери сами обратились в городскую полицию, признавшись, что в новогоднюю ночь запускали возле зоопарка китайские фонарики.

"Очень смелый поступок с их стороны. Это в высшей степени порядочно и заслуживает уважения", - заявил на пресс-конференции в четверг, 2 января, представитель полиции Герд Хоппман (Gerd Hoppmann). Теперь подозреваемым грозит обвинение в поджоге по неосторожности. Возможное наказание за это правонарушение – от денежного штрафа до лишения свободы сроком до 5 лет.

По данным следствия, причиной пожара в зоопарке стал китайский фонарик, который упал на крышу обезъянника. Женщины сообщили полиции, что в новогоднюю ночь неподалеку от зоопарка запустили пять таких фонариков, написав на них новогодние пожелания. Полиции удалось найти остальные четыре фонарика, два из них зацепились и повисли на дереве рядом с зоопарком.

По словам Герда Хоппмана, женщины думали, что в новогоднюю ночь можно запускать китайские фонарики, хотя с 2009 года в немецкой земле Северный Рейн - Вестфалия, где расположен Крефельд, это запрещено, как и почти во всех землях Германии.

Обезьянник площадью 1975 квадратных метров загорелся вскоре после полуночи в новогоднюю ночь. В результате пожара погибли более 30 животных, в том числе пять орангутангов, две гориллы, один шимпанзе, а также золотистые львиные тамарины, карликовые игрунки, крыланы и птицы. Двух шимпанзе удалось спасти. Зоопарк оценивает ущерб в несколько десятков миллионов евро.