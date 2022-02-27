Весь ЕС закроет свое воздушное пространство для российской авиации

Европейский союз закроет свое воздушное пространство для российских самолетов, ссылаясь на информированные источники, сообщил заместитель руководителя Берлинского бюро германского телеканала ARD Матиас Дейс.

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"Страны ЕС закрою воздушное пространство для российских авиакомпаний", — написал в твиттере Дейс, ссылаясь на информированные источники.

Латвия, напомним, закрыла свое воздушное пространство для российской авиации с полуночи.

На данный момент о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов сообщили страны Балтии, Болгария, Польша, Чехия и Румыния.