Весь ЕС закроет свое воздушное пространство для российской авиации
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Европейский союз закроет свое воздушное пространство для российских самолетов, ссылаясь на информированные источники, сообщил заместитель руководителя Берлинского бюро германского телеканала ARD Матиас Дейс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Страны ЕС закрою воздушное пространство для российских авиакомпаний", — написал в твиттере Дейс, ссылаясь на информированные источники.

Латвия, напомним, закрыла свое воздушное пространство для российской авиации с полуночи.

На данный момент о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов сообщили страны Балтии, Болгария, Польша, Чехия и Румыния.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Wolt: люди празднуют день Валентина, заказывая десятки тысяч цветов и блюд
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?