Весенний призыв в РФ планируется провести по новой системе

С весны 2023 года на срочную службу в российскую армию будут призывать людей в возрасте до 30 лет, заявил председатель комитета Госдумы по обороне

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Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил в интервью "Парламентской газете", опубликованном в среду, 11 января, что с весны 2023 года на срочную службу в российскую армию будут призывать людей в возрасте до 30 лет. По его словам, до начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования и привести эти данные в соответствие с военным заданием.

Как указал Картаполов, пока речь идет о повышении именно верхней границы призывного возраста: "Условно говоря, в ведении военкомата находится сто человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не проходили военную службу и не имели на то достаточных оснований. А задание — 200 человек. Соответственно, половину из них составят люди в возрасте 18 лет, как и было прежде, половину — люди от 21 года до 30 лет".

Полный переход на новую систему призыва займет три года



Парламентарий указал, что повышение призывного возраста в России — с 21 до 30 лет вместо с 18 до 27 лет — займет от года до трех лет, а сам процесс будет происходить поэтапно. "Потребуется целый комплекс поправок в существующее законодательство, в частности в закон "О воинской обязанности и военной службе", — отметил Картаполов.

С предложением повышения возраста призыва 21 декабря выступил на коллегии Минобороны РФ Сергей Шойгу. Официальных документов об изменениях в системе призыва опубликовано еще не было. Ранее Картополов заявлял, что в комитете по обороне нижней палаты парламента нет сомнений относительно целесообразности увеличения возраста призыва.

Весенний призыв на срочную службу в России в 2023 году должен пройти с 1 апреля до 15 июля.