Вежливые люди в Вашингтоне: силовики без знаков отличия породили слухи и критику

Появление на улицах американской столицы силовиков без бейджей и знаков отличия породило слухи о частных военных компаниях и сравнения с “зелеными человечками” времен российской аннексии Крыма.

Также как некогда российские военнослужащие, они не хотели представляться и избегали общения с прессой.

На деле отряды оказались спецподразделениями Федерального бюро тюрем, отправленными для усиления безопасности в Вашингтон и Майами по распоряжению министра юстиции.

Они стали дополнением к другим сотрудникам федеральным структур на страже порядка в Вашингтоне - от ФБР, наркоконтроля и иммиграционной службы до таможенников и даже полиции парков.

Закон позволяет сотрудникам федеральных органов нести службу на улицах Вашингтона без знаков отличия, но демократы в конгрессе хотят запретить эту практику.

“Федеральные активы”

Во время политического кризиса, начавшегося с гибели чернокожего американца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, в подкрепление столичной полиции были направлены отряды Национальной гвардии из нескольких штатов.

Нацгвардия - это резервные формирования, составленные в основном из лиц, недавно проходивших службу и не нуждающихся в дополнительном обучении. Эти подразделения не являются частью регулярной армии. Они подчиняются и губернаторам своих штатов, и президенту.

Президент Дональд Трамп хочет также вывести регулярную армию на улицы США, но эти планы не поддерживает армейская верхушка.

Кроме армии, в США существуют десятки федеральных силовых структур, и в понедельник Белый дом заявил о планах Трампа мобилизовать больше “федеральных активов” для охраны правопорядка в стране.

В той или иной роли в Вашингтоне уже задействованы подразделения секретной службы США, ФБР, полиции парков, управления по борьбе с наркотиками, пограничной службы, службы федеральных маршалов, а также иммиграционной полиции США.

“Зеленые человечки”

А во вторник журналисты, освещавшие протесты в центре Вашингтона, заметили десятки силовиков в камуфляже и шлемах.

У силовиков не было бейджей, шевронов и других опознавательных знаков. Некоторые из них отказывались отвечать на вопросы журналистов о своей принадлежности.

Когда корреспондент журнала Mother Jones Дэн Фридман спросил мужчин в камуфляже, к каким органам они относятся, те отвечали лишь, что “к министерству юстиции” или “к федеральному правительству”.

В своей статье Фридман сравнивает увиденных им силовиков с “зелеными человечками” на территории Украины.

Похожая ассоциация родилась у сотен американцев в “Твиттере”.

“Зеленые человечки Трампа”, - прокомментировал появление силовиков Уолтер Шауб, возглавлявший Управление правительственной этики США в администрации Обамы.

У других возникли опасения, что Трамп мог прибегнуть к услугам Эрика Принса, основателя частной военной компании Blackwater. Принс - младший брат министра образования США Бетси Девос.

Именно с этими наемниками связал силовиков аккаунт группы хакеров Anonymous, у которого больше 6 млн подписчиков. Но гипотеза оказалось ошибочной.

Когда на мужчин в камуфляже обратил внимание корреспондент MSNBC, его подписчики узнали экипировку спецподразделений Федерального бюро тюрем.

Наблюдатели также вспомнили, что в понедельник общественное радио NPR сообщало со ссылкой на высокопоставленного чиновника, что министр юстиции США Уильям Барр распорядился отправить эти подразделения в Вашингтон и Майами.

В ответ на вопросы журналистов пресс-секретарь Минюста подтвердил, что силовики без опознавательных знаков относятся к Федеральному бюро тюрем.

Новости с улиц Вашингтона встретили резкую реакцию со стороны оппозиции и либеральных изданий.

“Мы не можем терпеть секретную полицию в Америке”, - заявил сенатор-демократ Крис Мерфи.

Он собирается внести законопроект, который сделает обязательным для всех федеральных силовых структур идентифицировать своих сотрудников в униформе при исполнении обязанностей на территории страны.

Демократы в конгрессе потребовали предоставить им информацию обо всех структурах, которые обеспечивают безопасность во время протестов в столице.

Письмо за подписью председателя комитета по юстиции Палаты представителей США Джерри Надлера и других демократов адресовано главам силовых ведомств в администрации Трампа.

В интервью газете Washington Post бывшие сотрудники полиции и ФБР назвали использование силовиков без бейджей опасной как для граждан, так и для самых служителей правопорядка.

Они вспомнили случаи убийства агентов под прикрытием, которых их коллеги принимали за преступников, а также недавние протесты против карантина, в которых участвовали десятки гражданских лиц с оружием и в квазивоенной экипировке.

Рядовому гражданину сложно отличить их, также как и частных охранников, от сотрудников правопорядка, утверждают эксперты.