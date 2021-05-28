Вице-канцлер Германии призвал Путина вступиться за Протасевича
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Вступиться за арестованного в Минске журналиста Романа Протасевича призвал Владимира Путина министр финансов ФРГ, вице-канцлер Олаф Шольц, который является кандидатом на пост главы правительства страны от Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Москва не может игнорировать этот неслыханный случай воздушного пиратства", — заявил Шольц в интервью медиагруппе Falke, которое выйдет в пятницу, 28 мая.

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"Президент Путин должен использовать все свое влияние на белорусского диктатора, чтобы добиться немедленного освобождения Романа Протасевича и его партнера Софии Сапеги", — подчеркнул Шольц, потребовав международной изоляции режима Лукашенко.

В свою очередь другой немецкий политик, государственный министр по делам Европы в МИД ФРГ Михаэль Рот, потребовал быстрого выяснения обстоятельств возможной причастности России к перехвату самолета Ryanair и задержания Протасевича.

"Все знают, что отношения между Европой и Россией проходят сложный этап", — подчеркнул Рот.

В пятницу в Сочи состоится встреча Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Она пройдет на фоне скандала вокруг инициированной белорусскими властями принудительной посадки в Минске лайнера ирландской авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Белорусские силовики задержали находившихся на борту Романа Протасевича и его спутницу россиянку Софию Сапегу.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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МИД президент России Лукашенко Ryanair Александр Лукашенко Вильнюс Владимир Путин Москва ФРГ Протасевич
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