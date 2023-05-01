Вице-премьер Украины призывает жителей оккупированных территорий не брать российские паспорта

Вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей территорий, временно оккупированных российскими войсками, не брать российские паспорта и никак не сотрудничать с Россией.

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На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий граждан Украины или владельцев так называемых "паспортов" Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики либо стать гражданами России, либо заявить о своем нежелании делать это. Те, кто выберет второй вариант, с 1 июля 2024 года будут считаться иностранцами и подлежат депортации в случае признания их угрозой национальной безопасности России.

"Они хотят, чтобы украинцы либо стали русскими, либо покинули временно оккупированные территории. Во-первых, невозможно превратить украинцев в русских. Ни паспорта по принуждению, ни репрессии не помогут. Во-вторых, кто сказал, что русские будут жить долго на временно оккупированных территориях?" - заявил Верещук.