Вице-премьер Украины призывает жителей оккупированных территорий не брать российские паспорта
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей территорий, временно оккупированных российскими войсками, не брать российские паспорта и никак не сотрудничать с Россией.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ, обязывающий граждан Украины или владельцев так называемых "паспортов" Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики либо стать гражданами России, либо заявить о своем нежелании делать это. Те, кто выберет второй вариант, с 1 июля 2024 года будут считаться иностранцами и подлежат депортации в случае признания их угрозой национальной безопасности России.

"Они хотят, чтобы украинцы либо стали русскими, либо покинули временно оккупированные территории. Во-первых, невозможно превратить украинцев в русских. Ни паспорта по принуждению, ни репрессии не помогут. Во-вторых, кто сказал, что русские будут жить долго на временно оккупированных территориях?" - заявил Верещук.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года
Как появились пакоматы?
Kак учиться в частном ВУЗе бесплатно?
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года
Заполните образец согласованного извещения, выиграйте подарочную карту на автозаправку!