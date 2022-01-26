Вице-спикер Совета Федерации РФ призвал вооружить ДНР и ЛНР
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Россия должна поддержать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), направив туда отдельные виды вооружения. С таким призывом выступил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, пишет Lenta.ru со ссылкой на российское информационное агентство ТАСС.

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"Считаю, что в этих условиях Россия должна оказать Луганской и Донецкой народным республикам необходимую помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности и сдерживания явно готовящейся Киевом военной агрессии", — заявил Турчак. По его словам, "Единая Россия" с огромной тревогой относится к "накачиванию Украины западным летальным оружием".

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о готовности республики к агрессивным действиям со стороны Киева. В регионе уже провели ряд учений и отработали совместные действия между экстренными службами, подчеркнул он.

23 января на Украину прибыла вторая партия помощи от США в виде ручных одноразовых гранатометов M141 Bunker Defeat Munition или SMAW-D. Кроме того, в Киев доставили партию противотанковых ракетных комплексов Javelin и боеприпасов.

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