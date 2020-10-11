ВИДЕО: 40 неизвестных атаковали полицейский участок под Парижем с помощью пиротехники
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Как отмечает агентство AFP, с начала года нападениям с применением петард подвергались полицейские участки по всей Франции.

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Порядка 40 неизвестных атаковали полицейский участок в коммуне Шампиньи-сюр-Марн, в восьми километрах к воcтоку от Парижа, использовав пиротехнику и пустив в ход железные прутья. Как сообщили в воскресенье, 11 октября, в Twitter представители управления полиции, никто из сотрудников не пострадал. По информации французской радиостанции Europe 1, ущерб нанесен пяти автомобилям, у них выбиты окна.

Как передало агентство AFP, нападавшие подъехали к участку около 00.00 по местному времени (01.00 мск), в ночь на 11 октября. Полицейские едва успели забаррикадироваться внутри, когда толпа бросилась штурмовать вход в участок. Задержать никого не удалось, в настоящий момент следователи изучают записи, сделанные камерами видеонаблюдения.

Глава МВД страны возложил вину на наркодилеров
Вскоре после произошедшего министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен написал в Twitter: "Эти мелкие наркодилеры никого не пугают и не смогут воспрепятствовать нашей антинаркотической работе". В свою очередь мэр Шампиньи-сюр-Марн Лоран Жан не исключил, что полиция могла стать мишенью в ответ на недавний дорожный инцидент со скутером, в котором, по ряду сообщений, могли быть виноваты правоохранители.

Как напоминает AFP, нападения на полицейских происходили во Франции несколько раз за последние месяцы. В среду, 7 октября, двое правоохранителей получили пулевые ранения в пригороде Парижа — причем атаковавшие использовали табельное оружие блюстителей порядка. На другие полицейские участки в разных частях Франции в этом году уже совершались атаки с использование петард.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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