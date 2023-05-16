ВИДЕО: ЦРУ призывает россиян "делиться информацией" с США

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) разместило в соцсетях видеоролик с призывом к россиянам делиться с Соединенными Штатами информацией, потенциально представляющей государственную важность.

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В опубликованном 15 мая ролике россиян призывают "делиться секретами своей страны" и "принять меры, чтобы исправить ситуацию" в России. В частности, недовольных Владимиром Путиным и его политикой россиян просят "предоставлять информацию" разведке США и в то же время "оставаться патриотами своей страны".

Видео и сопроводительный текст содержат инструкции о том, как это сделать – использовать браузер Tor и другие способы для шифрования, которые, по утверждению авторов ролика, обеспечат безопасность.

"ЦРУ хочет знать правду о России, и мы ищем надежных людей, которые могут сказать нам эту правду. Ваша информация может быть более ценной, чем вы думаете", — говорится в ролике.

В опубликованном ролике ЦРУ обращаются к сотрудникам служб разведки, дипломатам, ученым и представителям других областей, призывая их делиться информацией, которая касается экомики и политики России.

Как пояснил агентству AFP представитель ЦРУ, служба разместила призыв в нескольких социальных сетях, но основное внимание уделяется платформе Telegram, поскольку для россиян она является основным средством информации и новостей обо всем — от политики до войны в Украине.

"Свяжитесь с нами. Возможно, людям вокруг вас не нужна правда. Нам — нужна", — говорится в коротком видео.