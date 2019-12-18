ВИДЕО: Деда Мороза в Казани оштрафовали за поездку в санях, прицепленных к "Мерседесу"

Инспекторы ГИБДД в центре Казани остановили автомобиль "Мерседес", буксировавший сани с Дедом Морозом. На водителя машины и его "пассажира" составили шесть протоколов об административных правонарушениях, сообщает "Интерфакс".
"Сегодня в центре города Казани был остановлен автомобиль "Мерседес", к которому прицепили сани, где находился человек в костюме Деда Мороза. Такое опасное желание создать новогоднее настроение для участников дорожного движения закончилось административными штрафами", — сообщил в соцсетях отдел ГИБДД Управления МВД России по Казани.
Сообщается, что автоинспекторы выписали шесть штрафов: за опасное вождение, нарушение правил перевозки людей, опасное вождение, управление автомобилем с нечитаемыми номерами, нарушение правил применения ремней безопасности, умышленное создание помех в дорожном движении.
В Казани оштрафовали Деда Мороза, сани с которым буксировал Mercedes
На водителя и мужчину в костюме Деда Мороза составили шесть протоколов об административных правонарушениях на общую сумму 13,5 тыс. рублей pic.twitter.com/6gB75BIQqz— Газета.Ru (@GazetaRu) December 18, 2019