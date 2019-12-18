ВИДЕО: Деда Мороза в Казани оштрафовали за поездку в санях, прицепленных к "Мерседесу"

Инспекторы ГИБДД в центре Казани остановили автомобиль "Мерседес", буксировавший сани с Дедом Морозом. На водителя машины и его "пассажира" составили шесть протоколов об административных правонарушениях, сообщает "Интерфакс".

"Сегодня в центре города Казани был остановлен автомобиль "Мерседес", к которому прицепили сани, где находился человек в костюме Деда Мороза. Такое опасное желание создать новогоднее настроение для участников дорожного движения закончилось административными штрафами", — сообщил в соцсетях отдел ГИБДД Управления МВД России по Казани.

Сообщается, что автоинспекторы выписали шесть штрафов: за опасное вождение, нарушение правил перевозки людей, опасное вождение, управление автомобилем с нечитаемыми номерами, нарушение правил применения ремней безопасности, умышленное создание помех в дорожном движении.