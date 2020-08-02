ВИДЕО: Экипаж Crew Dragon вернулся на Землю

Спускаемая капсула корабля с астронавтами NASA Дугласом Харли и Робертом Бенкеном в 14:48 по времени Восточного побережья США (21:48 мск) совершила приводнение в Мексиканском заливе к югу от города Пенсакола (штат Флорида), трансляцию приводнения ведет SpaceX.

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В районе посадки находится поисково-спасательное судно GO Navigator, которое поднимет капсулу из воды на свой борт с помощью гидравлического подъемного устройства, после чего из Crew Dragon будет извлечен его экипаж.

Посадке предшествовал 19-часовой автономный полет, перед которым Crew Dragon успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС). Расстыковка произошла в субботу в 19:45 по времени Восточного побережья США (2 августа в 2:45 по Москве).

Это первое приводнение американского спускаемого корабля, совершенное за последние 45 лет после завершения программы полетов "Аполлонов" в 1975 году.

Первый после почти девятилетнего перерыва вслед за окончанием программы шаттлов пилотируемый космический корабль США Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX в рамках коммерческого контракта с NASA, стартовал в свой испытательный полет к МКС 30 мая.

В рамках тестового полета корабль доставил на МКС Харли и Бенкена, которые проработали там два месяца вместе с российскими космонавтами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером и американским астронавтом Крисом Кэссиди.

Нынешняя миссия Crew Dragon является последним крупным испытанием корабля перед его сертификацией NASA для осуществления регулярных коммерческих пилотируемых полетов на МКС. В марте 2019 года такой же корабль совершил первый успешный испытательный полет на станцию в беспилотном режиме.

С 2011 года астронавты NASA доставляются на МКС российскими кораблями "Союз", за места на котором американское космическое агентство платит России. В частности, в мае NASA договорилось с Роскосмосом о покупке за 90,2 млн долларов одного места на "Союзе", который в октябре стартует к МКС, в связи с возможными задержками в пусках следующих миссий Crew Dragon к МКС. По данным NASA, следующий полет такого пилотируемого корабля к МКС планируется осуществить в конце сентября.