ВИДЕО: Экипаж Crew Dragon вернулся на Землю

Спускаемая капсула корабля с астронавтами NASA Дугласом Харли и Робертом Бенкеном в 14:48 по времени Восточного побережья США (21:48 мск) совершила приводнение в Мексиканском заливе к югу от города Пенсакола (штат Флорида), трансляцию приводнения ведет SpaceX.

В районе посадки находится поисково-спасательное судно GO Navigator, которое поднимет капсулу из воды на свой борт с помощью гидравлического подъемного устройства, после чего из Crew Dragon будет извлечен его экипаж.

