ВИДЕО: Эстония и Финляндия договорились построить тоннель между столицами за 20 млрд евро

Министр экономики Эстонии Таави Аас и министр транспорта Финляндии Тимо Харакка подписали меморандум о намерениях сотрудничества в транспортном секторе, включая строительство тоннеля между двумя столицами, сообщило министерство экономики и коммуникаций Эстонии.

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Меморандум предусматривает продвижение крупных транспортных проектов, таких как тоннель Таллин — Хельсинки, скоростная железнодорожная магистраль Rail Baltic, трансъевропейская транспортная сеть и коридор Северное море-Балтика. Подписание документа названо первым шагом "в деле соединения тоннеля с трансъевропейской транспортной сетью, что является предварительным условием для подачи заявки на софинансирование от Европейского Союза (ЕС)", передает "Интерфакс".

Стоимость тоннеля предварительно оценивается в 20 миллиардов евро. "Для Эстонии и Финляндии, мягко говоря, сложно реализовать этот проект на свои деньги, поэтому мы хотим привлечь софинансирование Европейского Союза и серьезно рассматриваем возможность вовлечения в проект частного сектора", — сказал при подписании меморандума Таави Аас.

По его словам, впереди исследования по экологической и экономической эффективности. "Мы еще далеки от проектирования. По предварительным оценкам, строительство тоннеля имеет очень высокую цену, поэтому нам необходимо найти наиболее разумные решения как с точки зрения рентабельности, так и с точки зрения сохранения природы", — подчеркнул Аас.

Меморандум действует до 2030 года. Если ни одна из сторон не решит выйти из проекта, меморандум будет автоматически продлен еще на десять лет.

В феврале 2018 года было опубликовано технико-экономическое обоснование проекта. Из него следует, что длина подземной части тоннеля Хельсинки — Таллин составит 103 километра, и это будет самый длинный подводный железнодорожный тоннель в мире. Тоннель должен будет проходить местами на глубине до 200 метров в зависимости от подстилающей скальной породы. Через туннель будут осуществляться как пассажирские, так и грузовые перевозки.

Приблизительно на полпути в Финском заливе предполагается насыпать искусственный остров в форме пятилепесткового цветка, где разместятся здания и причалы. Вместе с тоннелем будут сооружены инфраструктурные комплексы на берегах залива в Эстонии и Финляндии.

Тоннелем, согласно проекту, будут пользоваться около 12 миллионов пассажиров в год, еще 11 миллионов пассажиров продолжат путешествовать по морю, в результате чего общее количество пассажиров достигнет 23 миллионов в 2050 году. Сегодня между двумя странами путешествуют около девяти миллионов пассажиров в год.

Как ожидается, поезда будут двигаться в часы пик со скоростью 200 км/ч по 20-минутному графику. По тоннелю будет проходить в среднем до 30 пассажирских и грузовых составов в день со средней скоростью 120-160 км/час.

Подробнее: https://www.newsru.com/world/26Apr2021/estfintunnel.html