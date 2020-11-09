ВИДЕО: Футуристический поезд "Гиперпетля" впервые испытан с пассажирами в пустыне Невады

Два сотрудника принадлежащей Ричарду Брэнсону компании Virgin Hyperloop ("Гиперпетля") преодолели расстояние в полкилометра за 15 секунд, достигнув скорости в 172 км/ч. Транспорт будущего, концепцию которого предприниматель впервые озвучил в 2013 году, представляет собой вакуумную трубу, внутри которой со скоростью в 1000 км/ч перемещаются вагоны-капсулы.

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Эту идею разрабатывают и другие. В ходе предыдущих испытаний капсулы удавалось разогнать до 450 км/ч, но ни Маск, ни его конкуренты до сих пор не пробовали сажать в них людей.

Испытание состоялось в воскресенье на полигоне Virgin Hyperloop близ Лас-Вегаса.

Директор компании по работе с будущими клиентами Сара Лучиан и ее главный технолог Джош Гайгел были одеты не в летные комбинезоны, а в джинсы и водолазки.

Сара Лучиан в интервью Би-би-си назвала полученный опыт "возбуждающим и психологически, и физически".

По ее словам, капсула двигалась плавно, абсолютно не напоминая катание на американских горках. Ускорение происходило стремительнее, чем предполагается впоследствии на более длинных дистанциях. Ни она, ни ее коллега не испытали тошноты или головокружения.

Технически капсула могла бы разогнаться и сильнее, если бы туннель не был таким коротким.

Фантастика или прорыв в будущее?



Американский миллиардер Илон Маск известен инновационными проектами, прежде всего в сфере транспорта. Его компания SpaceX построила первый в мире частный космолет Crew Dragon, который в мае-июне этого года успешно слетал на МКС, и работает над кораблем для полета на Марс.

"Гиперпетля" фактически является уже существующим поездом на магнитной подушке "маглев", но движущимся не в воздухе, а в вакуумном туннеле.

"Маглевы" давно эксплуатируются в ряде стран. В 2015 году один из них установил в Японии рекорд скорости в 600 км/ч.

Для реализации своего замысла Маск в 2014 году основал компанию Virgin Hyperloop со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе, первоначально называвшуюся Virgin Hyperloop One.

В 2018 году ее тогдашний директор Роб Ллойд рассказал Би-би-си, что, если пустить поезда Superloop между лондонскими аэропортами Хитроу и Гэтвик, находящимися в 72,5 км друг от друга с противоположных сторон Лондона, путешествие будет занимать четыре минуты.

Компания также предлагает построить туннель между Дубаем и Абу-Даби, сократив время поездки с часа с лишним до 12 минут.

Скептики называют идею Маска научной фантастикой. По их словам, как строительство туннелей, так и получение разрешения на это окажутся трудновыполнимой задачей.

Однако Сара Лучиан настроена оптимистично.

"Конечно, придется создавать обширную инфраструктуру, но мы уже снизили многие риски, которые тоже казались непреодолимыми", — говорит она.

"Вопросы инфраструктуры находятся в центре внимания правительств. Идет поиск решений, поиск транспорта будущего. Можно продолжать строить транспортные системы сегодняшнего или вчерашнего дня, и вечно испытывать старые проблемы, или создать нечто новое, способное с этими проблемами покончить".