ВИДЕО: Гигантскую нарколабораторию нашли в старой школе недалеко от Амстердама
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Нидерландская полиция заявила об обнаружении крупнейшей в истории нарколаборатории, которая располагалась в заброшенной школе неподалеку от Амстердама, сообщает CNN.

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"Учитывая количество людей, которые там работали, установку, размер, обстановку и оборудование, мы оцениваем производственную мощность от 150 до 200 кг кокаина в день", — заявили в полиции.

Отмечается, что на территории лаборатории были обустроены зоны отдыха и спальные комнаты.

Правоохранители отметили, что на объекте работали 17 человек. Они предстанут перед судом 12 и 13 августа.

Стоимость изъятого кокаина эксперты оценили в $5-7 млрд.

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Source

Gazeta.ru

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Gazeta.ru
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