ВИДЕО: Грузовик протаранил колонну автобусов с военными в Подмосковье, есть погибшие
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Самосвал столкнулся с колонной военных автобусов на Новорижском шоссе в Московской области, восемь человек пострадали, четыре погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

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"По предварительной информации, водитель самосвала не справился с управлением и врезался в колонну автобусов", — заявил собеседник агентства.

Mash сообщает о десяти пострадавших.

Также по предварительно информации пять автобусов получили повреждения.

Авария произошла в районе храма Александра Невского в Подмосковье. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru
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