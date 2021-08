ВИДЕО. Хаос в аэропорту Кабула: тысячи афганцев пытаются покинуть страну, есть погибшие

В междунарродном аэропорту Кабула хаос: погранпереходы захватил Талибан, коммерческие рейсы отменили. Толпа прорвалась на взлетно-посадочную полосу, люди пытаются попасть на улетающие самолеты, военные США открыли предупредительный огонь в воздух, сообщает РБК.

Очевидцы сообщили, что видели тела по меньшей мере пяти погибших, их увезли в машине. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Sky News. Один из очевидцев уточнил, что неясно, людей застрелили или они погибли в давке.

Представитель американских военных, которые взяли аэропорт под контроль, чтобы обеспечить эвакуацию дипломатов из США, подтвердил, что была предупредительная стрельба в воздух. Военные начали стрелять, когда люди вышли на взлетную полосу и пытались штурмовать самолеты.

This is, perhaps, one of the saddest images I've seen from #Afghanistan. A people who are desperate and abandoned. No aid agencies, no UN, no government. Nothing. pic.twitter.com/LCeDEOR3lR