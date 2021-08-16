ВИДЕО. Хаос в аэропорту Кабула: тысячи афганцев пытаются покинуть страну, есть погибшие

В междунарродном аэропорту Кабула хаос: погранпереходы захватил Талибан, коммерческие рейсы отменили. Толпа прорвалась на взлетно-посадочную полосу, люди пытаются попасть на улетающие самолеты, военные США открыли предупредительный огонь в воздух, сообщает РБК.

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Очевидцы сообщили, что видели тела по меньшей мере пяти погибших, их увезли в машине. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Sky News. Один из очевидцев уточнил, что неясно, людей застрелили или они погибли в давке.

Представитель американских военных, которые взяли аэропорт под контроль, чтобы обеспечить эвакуацию дипломатов из США, подтвердил, что была предупредительная стрельба в воздух. Военные начали стрелять, когда люди вышли на взлетную полосу и пытались штурмовать самолеты.

This is, perhaps, one of the saddest images I've seen from #Afghanistan. A people who are desperate and abandoned. No aid agencies, no UN, no government. Nothing. pic.twitter.com/LCeDEOR3lR — Nicola Careem (@NicolaCareem) August 16, 2021

Ранее администрация аэропорта объявила, что отменяет все гражданские рейсы, и призвала людей не приезжать.

США экстренно посылают в Кабул еще около 1000 солдат

Военный контингент США поможет эвакуировать западных граждан и получивших такое право афганцев из Кабула. Более 60 стран призвали стороны конфликта в Афганистане позволить желающим покинуть страну, сообщает Deutsche Welle.

Власти США расширяют примерно на 1000 человек - до 6000 тысяч военнослужащих - военный контингент в Афганистане , который должен обеспечить эвакуацию американских граждан из страны. Они будут направлены в Кабул в течение 48 часов, говорится в совместном заявлении Госдепартамента и Минобороны США, обнародованном в воскресенье, 15 августа.

"Завтра и в ближайшие дни мы будем вывозить из страны тысячи американских граждан, проживающих в Афганистане, нанятых на месте сотрудников дипмиссии США в Кабуле и их семей, а также других особо уязвимых афганских граждан. И мы ускорим эвакуацию тысяч афганцев, имеющих право на получение специальных иммиграционных виз США", - говорится в документе.

Афганистан к настоящему моменту покинули порядка 500 сотрудников посольства США в Кабуле, и там остаются порядка 4 тысяч американских и афганских сотрудников дипмиссии США, со ссылкой на CNN сообщает Интерфакс.

В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США, следует из данных западных авиаресурсов.

В операции также принимают участие 10 британских и 4 канадских военно-транспортных самолета. В понедельник для эвакуации ожидается прибытие германских и испанских самолетов.

По данным BBC News, посол США в Афганистане уже покинул Кабул. Как следует из данных западных авиаресурсов, специальный борт государственного департамента США вылетел из аэропорта имени Хамида Карзая. Британский телеканал Channel 4 сообщает, что посол Великобритании пока еще находится в аэропорту.

Десятки стран призвали не препятствовать выезду из Афганистана

Более 60 государств, включая Германию, Великобританию и Украину в этой связи подписали обращение с призывом ко всем сторонам афганского конфликта "способствовать безопасному и упорядоченному отъезду иностранных граждан и афганцев, которые хотят покинуть страну". "Дороги, аэропорты и пограничные переходы должны оставаться открытыми, необходимо поддерживать спокойствие", - указано в заявлении.

Исламистское радикальное движение "Талибан" ранее в этот же день объявило о захвате власти в Афганистане. Кабул оказался окружен талибами. Президент страны Ашраф Гани скрылся за границей. По некоторым данным, вооруженные талибы вступили в столицу Исламской Республики. Многие государства, включая Соединенные Штаты, Великобританию и Германию, эвакуируют сотрудников своих диппредставительств из страны.

Представитель "Талибана" сообщил, что движение намерено вскоре провозгласить Исламский Эмират Афганистан. Так называлось частично признанное государство под контролем талибов на территории Афганистана в 1996-2001 годах.