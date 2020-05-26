ВИДЕО: Инвалид, державший ногами игрушечный пистолет, попытался ограбить магазин

В Бразилии молодой человек на инвалидной коляске попытался ограбить магазин. Пистолет он держал ногами, а требования озвучивал с помощью записки, сообщает портал "Вести.ру".

В магазине в муниципалитете Канела, расположенном в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии, 25 мая въехал молодой человек на инвалидной коляске. Внезапно он вытащил ногами пистолет и при помощи записки сообщил продавцу, что требует отдать ему деньги и ценности.

Прохожий, шедший по улице, заметил происходящее в помещении и вызвал полицию. Грабителя задержали, его оружие оказалось игрушечным. Выяснилось, что задержанному 19 лет, он страдает церебральным параличом, не может полноценно управлять верхней частью тела и разговаривать.

После допроса в отделе полиции его передали членам его семьи. По данным местных СМИ, родной брат налетчика в настоящее время отбывает наказание на убийство и покушение на убийство. Какое наказание назначат его родственнику, пока неизвестно.

Необычная попытка ограбления была зафиксирована камерой наблюдения.