ВИДЕО: Иранские военные попали ракетой в свой корабль во время учений
Foto: AP/Scanpix/LETA

Как минимум 15 иранских военнослужащих пострадали в ходе морских маневров после попадания ракеты в корабль обеспечения со стороны своих же ВМФ, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление иранского ТВ.

"Из 15 раненых три человека, получив медицинскую помощь, уже выписаны, двое находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Оставшиеся 10 человек госпитализированы в различных отделениях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе морских маневров в районе порта Джаск в Оманском заливе в корабль обеспечения "Конарак" попала корабельная ракета, выпущенная с боевого судна. Причиной инцидента, по предварительным данным, стало несоблюдение дистанции от условной цели, по которой корабли вели огонь.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Gazeta.ru

Sharing Options

10

Source

Gazeta.ru

Tags

Иран
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form