ВИДЕО: Из Латвии в Литву доставили донорское сердце. Вертолет приземлился прямо посреди дороги

Сегодня, 3 февраля, жители Вильнюса наблюдали необычную картину - военный вертолет приземлился прямо на перекрестке. Он доставлял донорское сердце из Латвии, сообщает портал ru.DELFI.lt.

Полиция своевременно перекрыла перекресток. Представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская сказала порталу, что задачей полицейских было обеспечить быструю доставку органа в больницу.

Пересадка должна была состояться не позже, чем через пять часов после извлечения сердца, поэтому было решено посадить вертолет прямо на дороге.

Как сообщает латвийское агентство LETA, в одной из рижских больниц у пациента была констатирована смерть мозга и его родственники согласились пожертвовать сердце усопшего. В Латвии не удалось найти подходящего получателя, поэтому орган предложили коллегам из Литвы.

Утром в понедельник медики Вильнюсской клиники Сантара прибыли на вертолете в Ригу и после полудня с донорским сердцем отправились обратно в Литву.

В 2019 году Латвия подарила литовцам семь органов - одно сердце и шесть почек. В 2018 году Литва подарила Латвии одно сердце и две почки.