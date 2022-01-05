ВИДЕО: к литовской границе подошла стая волков из Беларуси
Foto: Kadrs no video

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как большая статья волков шагает вдоль забора, возможно, пытаясь найти путь, как попасть в Литву.

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На видео Литовской пограничной службы видны как минимум 10 волков, которые пришли со стороны Беларуси. Эти животные охотятся стаями, где существует четкая иерархия.

В Латвии сезон охоты на волков идет полным ходом. На данный момент добычей охотников стали 246 животных. В 2021/2022 охотничий сезон разрешен отстрел 280 волков.

По данным Государственной лесной службы, в Латвии обитает порядка 1300 волков.

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