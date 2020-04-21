ВИДЕО: Кадыров побрился налысо и призвал всех чеченцев последовать его примеру

Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал всей мужской части населения республики побриться налысо. С таким призывом он выступил на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса на территории ЧР, сообщает "Грозный-Информ".

Руководитель республики ответил таким образом на вопрос жителя Чечни о возможности открыть салоны красоты и парикмахерские, работа которых была ограничена на время режима самоизоляции.

Позже появилось видео, на котором запечатлен постриженный наголо Кадыров. Глава Чечни объяснил, что все салоны в республике закрыты, поэтому он решил побриться налысо, "как делали это предки". Перевод его слов приводит чеченское издание.

В начале февраля глава администрации Шалинского района Чечни, двоюродный брат Кадырова Турпал-Али Ибрагимов пришел на работу бритым и потребовал от подчиненных также избавиться от волос на голове. Источник "Кавказ.Реалии" в регионе сообщил, что несогласным пригрозили увольнением.

В Чечне 17 апреля был объявлен строгий карантин на время выходных в рамках борьбы с распространением коронавируса. Находиться на улице было разрешено только медикам, дорожникам, работникам коммунальных и экстренных служб, а также имеющим спецпропуск. Еще ранее на территории Чечни было запрещено выходить из дома и пользоваться транспортом по воскресеньям.