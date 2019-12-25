В Китае студент сельскохозяйственного колледжа в Гуйчжоу научил курицу играть на пианино. Парень выполнял экзаменационное задание для курса по психологии поведения животных. За три месяца птица выучила три песни, сообщает портал телеканала "Дождь".

Для того, чтобы курица понимала, на какую клавишу ей нужно нажимать, Сяо Чжуан подсвечивал ее красным лазером.

За каждую правильно сыгранную ноту студент давал курице еду. Таким образом, он формировал у птицы условный рефлекс: если она играет правильно — она может получить вознаграждение.