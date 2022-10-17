ВИДЕО. Краснодарский край: в Ейске самолет упал на жилые дома. Три человека погибли, 19 пострадали (ДОПОЛНЕНО)

В городе Ейск Краснодарского края военный самолет упал на жилые дома. По данным краевого управления МЧС, в настоящий момент три человека погибли, 19 госпитализированы.

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"Интерфакс" со ссылкой на диспетчерскую службу пишет, что на дом упал военный самолет Су-34. Как сообщает BAZA, cамолет летел с боезапасом и упал во дворе дома 20/1 на Коммунистической улице. Пилот успел катапультироваться.

По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете.

На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. Жилой дом в Ейске после падения самолета горит с первого по пятый этажи, сообщают очевидцы. Площадь пожара составляет 2000 квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг.

Как сообщает новостной портал "Кубанские новости", на место происшествия прибыл глава Кубани Вениамин Кондратьев.

"Выехал в Ейский район. На месте уже работают экстренные службы — все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня", — сообщил ранее губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

К 20.00 было известно, что в результате ЧП могли пострадать жильцы 17 квартир. По последним данным Ейской районной больницы, три человека погибли, 19 пострадали, из них 4 тяжелых, сообщили в краевом оперштабе. Уточняется, что среди пострадавших трое детей от 8 до 10 лет, легкая степень тяжести.

В настоящее время неподалеку от пострадавшего дома подготовлены автобусы для доставки эвакуированных жильцов в пункты временного размещения. Жильцов пострадавшего дома размещают в санаториях.

Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате крушения Су-34.

"Президент поручил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, главе МЧС Александру Куренкову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко вылететь в Ейск для оказания всей необходимой помощи пострадавшим в результате происшествия с военным самолетом, потерпевшим крушение в черте города Ейск", — сообщили в пресс-службе Кремля.

Главным военным следственным управлением СК России по факту крушения самолета Су-34 в городе Ейске края возбуждено уголовное дело.

На место происшествия направлены криминалисты центрального аппарата ведомства. Военными следователями устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Ейск находится в нескольких десятках километрах от южного побережья Украины. На западной окраине Ейска расположен военный аэродром.

Журналист Александр Плющев со ссылкой на своего подписчика из Ейска пишет: "Из Ейска сообщают: "Этот дом находится на линии ВПП военного аэродрома и в этом микрорайоне каждый день летают самолеты по 5-10 штук в день. Самолеты взлетают и садятся параллельно дому"".

Су-34 — многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, эксплуатируемый российской военной авиацией с 2014 года.

Новость обновляется

В Ейске самолет врезался в жилой дом pic.twitter.com/6CXEanpWaS — IanMatveev (@ian_matveev) October 17, 2022

The moment of the explosion at the apartment building in Yeysk, Russia.

A parachute is visible to the right of the image — likely the pilot who managed to eject from the aircraft. pic.twitter.com/ntVtQKXNTO

— The Insider (@InsiderEng) October 17, 2022

В Ейске (Краснодарский край), предположительно, упал самолет.

Очевидцы говорят о катапультировавшемся летчике pic.twitter.com/Hg6pcGTIT8

— Ёшкин Крот (@yoshkinkrot) October 17, 2022







🚨Жилой дом в #Ейске после падения военного Су-34 сейчас выглядит так.

‼️Пока есть информация, что два человека погибли и еще 12 пострадали. pic.twitter.com/X1LZpUqlHS

— Типичный Донецк (@typicaldonetsk) October 17, 2022

Площадь пожара в жилом доме в Ейске составляет 2 тысячи квадратных метров, сообщают экстренные службы. По предварительным данным, после падения самолета на дом в Ейске повреждено 15 квартир. pic.twitter.com/w1HynD3bJD — Mar:A (@24kava22) October 17, 2022

Момент падения самолета в Ейске. Кажется, что он взрывается в воздухе, но это могут быть катапульты пилотов pic.twitter.com/jI8hv2Uz0E — IanMatveev (@ian_matveev) October 17, 2022