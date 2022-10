ВИДЕО. Краснодарский край: в Ейске самолет врезался в жилые дома (ДОПОЛНЕНО)

В городе Ейск Краснодарского края самолет упал на жилые дома. Об этом 17 октября сообщают в соцсетях очевидцы.

"Интерфакс" со ссылкой на диспетчерскую службу пишет, что на дом упал военный самолет Су-34.

Судя по видео с места событий, дом охвачен огнем. Информации и погибших и пострадавших пока нет.

Как сообщает BAZA, cамолет летел с боезапасом и упал во дворе дома 20/1 на Коммунистической улице. Пилот успел катапультироваться.

По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете.

На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета. Жилой дом в Ейске после падения самолета горит с первого по пятый этажи, сообщают очевидцы. Площадь пожара составляет 2000 квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг.

Как сообщает новостной портал "Кубанские новости", на место происшествия выехал глава Кубани Вениамин Кондратьев.

"Выехал в Ейский район. На месте уже работают экстренные службы — все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны занимаются тушением огня", — сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Ейск находится в нескольких десятках километрах от южного побережья Украины. На западной окраине Ейска расположен военный аэродром.

Журналист Александр Плющев со ссылкой на своего подписчика из Ейска пишет: "Из Ейска сообщают: "Этот дом находится на линии ВПП военного аэродрома и в этом микрорайоне каждый день летают самолеты по 5-10 штук в день. Самолеты взлетают и садятся параллельно дому"".

Су-34 — многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, эксплуатируемый российской военной авиацией с 2014 года.

The moment of the explosion at the apartment building in Yeysk, Russia.