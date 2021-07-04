Прототип транспортного средства AirCar совершил первый в истории междугородний полет на летающем автомобиле. Гибрид машины и самолета словацкой компании Klein Vision успешно преодолел расстояние в 85 км от Нитры до Братиславы, сообщает пресс-служба компании.

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"Научная фантастика стала реальностью", — говорится в пресс-релизе словацкой компании.

Транспортным средством управлял инженер Штефан Клейн, который и разработал этот летательный аппарат. По словам конструктора, автомобиль шел "великолепно". Он отметил, что перелет между городами занял всего 25 минут, на дорогу по шоссе уходит в три раза больше времени.

Транспортное средство менее чем за три минуты и одним нажатием кнопки трансформируется в летательный аппарат с раздвижными крыльями. После этого AirCar может лететь со скоростью 170 км/ч в радиусе 1000 км и на высоте 2500 м. В нем могут разместиться два человека весом до 200 кг. На земле крылья могут складываться, и тогда аппарат приобретает вид классического автомобиля. Транспортное средство оснащено бензиновым двигателем и может заправляться на любой АЗС.

ВИДЕО: Летающий автомобиль совершил первый междугородний перелет
Foto: Klein Vision

В компании утверждают, что на разработку AirCar было потрачено около двух лет и чуть менее 2 млн евро. На данный момент летающий автомобиль провел в воздухе не менее 40 часов. Во время испытаний была оптимизирована стабильность летательного аппарата, а также испробованы рискованные маневры с поворотами до 45 градусов, сообщает Autonews.

Сейчас в компании занимаются подготовкой предсерийного прототипа с улучшенным двигателем, который позволит развивать скорость до 300 км/ч в воздухе. Сроки начала продаж и стоимость AirCar пока не называют. Первая модель должна налетать как минимум 50 испытательных часов, после чего инженер может начать разработку второй модели с улучшенными показателями по мощности двигателя.

ВИДЕО: Летающий автомобиль совершил первый междугородний перелет
Foto: Klein Vision
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