вагнер
Foto: AP/Scanpix/LETA

ЧВК Вагнера в октябре начала строительство оборонительной линии в Луганской области. Предполагается, что она протянется на десятки километров и прикроет подходы к Лисичанску и Луганску. Для строительства используют разработанные в СССР быстроходные траншейные машины БТМ-3, которые много лет хранились на складах Минобороны. Опыт Второй мировой войны показывает, что вложения в строительство таких линий обороны в большинстве случаев не оправданы. Их можно прорвать на узком участке или обойти. Подробнее — в видео "Медузы."

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