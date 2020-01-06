ВИДЕО: Ливни затопили Тель-Авив. Местные вышли на улицы с досками для серфинга

Ливни стали причиной сильного наводнения в Тель-Авиве. Десятки местных жителей оказались запертыми в собственных домах из-за разгула стихии. В городе затоплены дороги. Тонны мусора и затопленные машины перекрыли проезд по некоторым магистралям. Некоторые жители передвигаются по улицам вплавь.

Ливни обрушились на город 4 января. Как сообщает портал телеканала "Дождь", за пару часов в городе выпало рекордное количество осадков — 71 мм. Проливные дожди затопили дома и дороги и парализовали движение общественного транспорта.

Мощнейший ливень, во время которого выпало около 20% годовой нормы осадков, затопил большую часть улиц Большого Тель-Авива. На перекрестках образовались гигантские лужи, а на дорогах, которые превратились в реки, можно было наблюдать настоящий ледоход.

Некоторые жители передвигаются по городу вплавь, сообщает телеканал НТВ. Очевидец заснял, как двое мужчин пересекают затопленную улицу на досках для серфинга, и выложил видео в интернет.

Как сообщает РИА "Новости", из-за наводнения в Тель-Авиве погибли по меньшей мере два человека: 35-летний мужчина и 30-летняя женщина скончались в заблокированном и залитом водой лифте жилого дома.