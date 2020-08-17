ВИДЕО: Лукашенко на вертолете посетил Минский завод колесных тягачей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе со своим младшим сыном Николаем посетил на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) на вертолете, передает Интерфакс со ссылкой на портал TUT.BY.

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"Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 (человек — ИФ) погоду не делают, во-первых", — приводит слова Лукашенко госагентство БелТА.

По доложенной ему информации "в целом заводы работают".

"Во-вторых, надо понимать, что "плохой" президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим", — добавил он.

Лукашенко также заявил, что повторных президентских выборов в стране не будет. Об этом сообщает агентство "БелТА". "Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал, Их (других выборов) не будет", — подчеркнул глава республики. По его словам, в противном случае, за полгода в стране будут уничтожены МЗКТ, МАЗ и БЕЛАЗ.

В то же время Лукашенко призывает осуществлять перераспределение властных полномочий в стране через конституционный процесс, а не через уличные акции. "Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда", - сказал Лукашенко на встрече с работниками Минского завода колесных тягачей в понедельник. Его цитирует госагентство БелТА.

При этом он напомнил, что в настоящее время ведется работа над вариантами изменения Конституции страны, которые предусматривают перераспределение властных полномочий.

Лукашенко заявил, что готов в этом плане поделиться президентскими полномочиями. "Но не под давлением и не через улицу", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что рабочие Минского тракторного завода объявили забастовку, и, по словам очевидцев, вышли с территории завода и направились в сторону Партизанского проспекта. По их словам, они планируют пройти мимо Минского автомобильного завода (МАЗ) и дойти до Минского завода колесных тягачей, где намерен выступить перед коллективом президент Лукашенко.

В пятницу, 14 августа, на прошедшем на МЗКТ митинге гендиректор предприятия Алексей Римашевский заявил, что голосовал за Александра Лукашенко, но тот не выиграл на президентских выборах.

"Я согласен с тем, что мое мнение (на выборах — ИФ) не подержало большинство. Я буду отстаивать его (свое мнение — ИФ). Я буду говорить, что, возможно, мы еще все пожалеем об этом", — подчеркнул гендиректор.

Как сообщалось, в минувшую пятницу по крупнейшим белорусскими промпредприятиям прокатилась волна протестных митингов, в том числе на МАЗе, МТЗ, БелАЗе, Беларуськалии, Нафтане, Мозырском НПЗ. Рабочие требуют прекратить насилие в отношении участников массовых уличных акций и выступают в поддержку проведения повторных выборов президента с участием международных наблюдателей.

Центризбирком Беларуси 14 августа провел заседание по подведению итогов выборов президента республики. Согласно утвержденным итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую — 10,12%.