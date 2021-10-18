ВИДЕО: Мигранты штурмуют заграждения на белорусско-польской границе

В соцсетях набирает популярность видео, на котором видно, как десятки мигрантов штурмуют белорусско-польскую границу. В комментариях пишут, что путь в Беларусь стал очень тяжелым и лучше оставаться у себя дома, чем гибнуть в лесах.

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Как уточняет издание Reform.by, попытку прорыва мигрантов на территорию Польши через забор из колючей проволоки снял курдский журналист издания Gali Kurdistan Карван Садик (Karwan Sadiq). Репортер объясняет действия мигрантов отчаянием.

Многие мигранты, прибывшие в основном из Ближнего Востока, вынуждены подолгу жить на территории между белорусской и польской границами, потому что Польша не впускает их к себе, а белорусские пограничники не разрешают им вернуться назад.

13 октября правительство Польши приняло законопроект о строительстве капитального забора на границе с Беларусью. В настоящее время на границе Беларуси и Польши установлено временное заграждение из колючей проволоки. По предварительным данным, строительство капитального забора обойдется польской казне в 1,615 млрд злотых (более $400 млн).

С лета 2021 года страны ЕС, которые имеют общую границу с Беларусью, могут наблюдать быстрый приток мигрантов из третьих стран, пытающихся нелегально пересечь границу с белорусской стороны. В Европе это называют умышленной гибридной агрессией, организованной режимом президента Беларуси Александра Лукашенко.

По наблюдениям латвийских, литовских и польских пограничников, пересечение границы организовано белорусскими властями, которые часто применяют против мигрантов насильственные действия, заставляя пересекать границу и не позволяя вернуться назад.

Между тем Польша сообщала о различных провокациях со стороны белорусских властей на границе.