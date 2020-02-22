ВИДЕО. На Эстонию надвигается шторм, в Пярну затопило улицы (ДОПОЛНЕНО)

Как сообщили Delfi в Спасательном департаменте, на выходных в Эстонии усилится ветер и поднимется уровень воды в море. По имеющимся данным, на побережье Западной Эстонии вода поднимется до критической отметки: в Пярну — до 150-170 см, в Хаапсалу — до 120-140 см.

"Советуем людям на этот случай запастись едой и питьем, полностью зарядить батареи на телефонах и пауэрбанки и следить за прогнозом погоды", — отметили в департаменте.

В случае перебоев с электричеством и мобильной связью, за новостями можно будет следить на Vikerraadio (они будут выходить каждый ровный час), используя для этого радио на батарейках или авторадио.

В целях сохранности имущества хорошо бы убрать со двора все незакрепленные предметы и перепарковать автомобиль таким образом, чтобы он не находился под деревьями. В случае угрозы жизни звонить по номеру 112.

По данным государственной службы погоды, уровень морской воды в Пярну может в субботу к 20 часам подняться до критического уровня. Горуправа Пярну просит горожан удалить автомобили из опасной зоны и следить на прогнозом погоды.

Критический уровень морской воды в Пярну составляет 180 сантиметров над поверхностью суши, когда вода начинает проникать в Прибрежный парк. По прогнозу службы погоды, к 20 часам морская вода поднимется на 180-200 сантиметров. Опыт шторма в январе 2005 года показал, что вода доходит до бульвара Таммсааре при повышении уровня моря на 220 см.

Мэр Пярну Ромек Козенкраниус следит за ситуацией в региональном штабе спасательного департамента и готов в случае необходимости созвать городскую кризисную комиссию.

Работники TREV-2 Grupр по распоряжению горуправы Пярну в течение полутора часов установят дорожные знаки, запрещающие доступ к ведущим к морю и реке улицам города, чтобы предотвратить опасность для едущих на автомашинах.

Запрещающие знаки размещаются на улицах, выходящих с бульвара Таммсааре в направлении моря, от угла Мунамяги в сторону Вийкинги, от пересечения улиц Реммельга и Эспланаади и бульвара Мере до Виллы Амменде, на улице Мерекалда и Каубасадам теэ. Если морская вода продолжит прибывать, движение транспорта в районе Аудру также могло быть ограничено.

"Полиция на месте. Дальше не пропускают ни местных жителям, ни гостей отелей, им советуют припарковать машину в другом месте, — сообщил специалист горуправы по организации движения транспорта Тоомас Таммела. — Вода уже затопила некоторые приморские территории и участки у реки, но слишком далеко не добралась".

Мэр Ромек Козенкраниус просит любопытных держаться дальше от моря и реки, чтобы не мешать работе оперативных служб и избежать опасности.