ВИДЕО: На Kickstarter собирают деньги на производство домашнего робота-кота

В течение многих лет самым известным роботом, имитирующим домашнее животное, был робот-щенок Aibo японской компании Sony, новое поколение которого представили в прошлом году. В американской компании Elephant Robotics решили исправить явную несправедливость и разработали похожего на Aibo робота-кота. Собрать средства на его производство в компании решили при помощи краудфандинговой платформы Kickstarter.

Робот, получивший название MarsCat, может иметь разный цвет корпуса (белый, серый, черный и рыжий). Он оснащен несколькими сенсорами, встроенной в нос 5-Мп камерой и работает под управлением процессора Raspberry Pi 3, пишет The Verge. Встроенной батареи MarsCat хватит на 2-3 часа активного взаимодействия с хозяином и примерно на 5-6 часов работы в более спокойном режиме. Среди прочего робот может реагировать на прикосновения и играть с кошачьими игрушками.

По словам разработчиков, робокот способен обучаться и подстраивать свое поведение под привычки владельца. Например, если человек будет много говорить с "питомцем", то робот станет чаще мяукать в ответ. Также робот понимает два десятка команд, а при желании владельцы MarsCat смогут запрограммировать его на выполнение определенных действий. Код новых команд, который смогут скачивать все желающие, будет выложен на сайте Elephant Robotics после старта продаж робота.

На момент публикации новости разработчики MarsCat смогли собрать больше 30 тыс. долларов на производство робота при минимально необходимой сумме в 20 тыс. долларов. Сбор средств продлится до начала февраля, а поставки первых роботов заказчикам намечены на март 2020 года. Оформить на Kickstarter предзаказ на MarsCat пока что можно за 649 долларов, тогда как розничная цена составит 1299 долларов. При этом необходимо учитывать, что подобные проекты, финансируемые при помощи краудфандинга, не всегда оканчиваются успехом.