ВИДЕО. Ночью в Таллинне ограбили заправку Circle K: напали на сотрудника и забрали все деньги из кассы
Foto: LETA

Сегодня ночью в Таллинне ограбили заправку Circle K, расположенную рядом с торговым центром T1. Преступникам удалось скрыться.

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"Незадолго до полуночи в Центр тревоги поступило сообщение о том, что три человека зашли на заправочную станцию ​​на улице Кивимурру в Таллинне, напали на дежурного, уложили его на пол и забрали из кассы 90 евро наличными", — сообщил представитель Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск.

По его словам, после инцидента преступники скрылись. "На сообщение сразу же отреагировали несколько патрулей полиции, в том числе сотрудники со служебной собакой, но, к сожалению, поймать никого не удалось", — сказал Кейск.

Полиция возбудила уголовное дело, в рамках которого были опрошены как сотрудники заправки, так и другие люди. Будут исследованы записи камер наблюдения с заправки и других зданий, расположенных поблизости.

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