Житель Норвегии Хенри Харфельд сделал себе дорогой подарок на 78-летие. Пенсионер купил суперкар McLaren 720S Spider 2018 года выпуска для ежедневных поездок.

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Харфельд потратил на суперкар 4,3 млн крон (396 тыс. евро). Как рассказал владелец McLaren в интервью YouTube-каналу luden_cars, своей покупкой он полностью доволен и старается ездить на машине каждый день.

Мужчину не смущают ни низкая посадка, ни жесткая подвеска McLaren. На данный момент норвежец проехал на своем суперкаре уже 4000 км. При этом McLaren 720S Spider — не единственный автомобиль в гараже Харфельда. Норвежцу принадлежит также родстер Shelby Cobra 1980 года выпуска и Ford GT40. На них он ездит по выходным.

Как отметил Харфельд, ему было непросто управлять своими предыдущими машинами, поскольку они предназначены преимущественно для езды на треке, поэтому для каждодневной езды он решил купить себе двухлетний McLaren.

Суперкар укомплектован четырехлитровым мотором V8 с двумя турбинами. Движок способен развивать 720 лошадиных сил. Он работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. McLaren 720S Spider способен ускоряться с места до 100 км/ч за 2,9 секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 341 км/час.