ВИДЕО: Обезьяны украли образцы крови возможных носителей Covid-19 в Индии

Несколько обезьян в Индии напали на медицинского работника, который нес в лабораторию образцы крови пациентов с подозрением на Covid-19, и похитили у него тесты, сообщает газета India Today.

Инцидент произошел в пятницу, 29 мая, в Медицинском колледже Меерута в штате Уттар-Прадеш. Лаборант нес образцы в лабораторию, когда подвергся нападению животных. Обезьяны похитили у него три теста.

Специалисты опасаются, что если в образцах была кровь пациентов с коронавирусом, то инфекция может передаться животным, которые до сих пор не пойманы. Местные власти начали расследование инцидента.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции Covid-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,6 млн случаев заболевания, умерли более 350 тысяч человек.

В Индии с момента начала пандемии выявлено более 165 тысяч случаев заражения Covid-19, жертвами инфекции стали 4706 человек. В стране до 31 мая действует режим самоизоляции. Власти поделили штаты государства на "красные", "оранжевые" и "зеленые" зоны по численности заболевших коронавирусом.

Can you believe this ? Monkeys snatch three corona test samples from a lab technician in meerut. You can see him atop this tree chewing surgical gloves and testing kit. Locals fear spread of infection, reports Amir Haque. #Meerut #COVID19 pic.twitter.com/aAGbmGL4ne