ВИДЕО: Оползень в Норвегии унес в море часть жилого поселка

Мощный оползень, произошедший в северной части Норвегии, унес в море восемь жилых домов, сообщает ТАСС со ссылкой на издание The local.

Инцидент произошел днем 3 июня в провинции Финнмарк. Под водой оказались дома, стоявшие на мысе Кракнесет. Ширина оползня составила более 600 метров, а высота — более 120 метров.

Как пишет издание Dagbladet, вместе с домами в море унесло собаку, ее удалось спасти с помощью вертолета. К вечеру среды спасательная операция завершилась. По последним данным, пострадвших нет.

Как уточняет норвежская телекомпания NRK, в домах в момент происшествия никто не находился. С места эвакуировали только одного местного жителя, находившегося на участке, который не был затронут оползнем. В основном в деревне расположены дачные дома, куда жильцы приезжают только в отпуск или на выходные.