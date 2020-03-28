Папа римский Франциск выступил на пустой площади Святого Петра с обращением к "Граду и миру", в ходе которого помолился о завершении пандемии коронавируса, пишет портал РБК.

Обычно молитву Urbi et Orbi понтифик произносит на Рождество и католическую Пасху. На этот раз он зачитал ее из-за пандемии коронавируса.

83-летний понтифик выступил на площади Святого Петра в Ватикане. Доступ публики к ней закрыт с 10 марта.

Папа римский прочитал отрывок из Евангелия от святого Марка об Иисусе Христе и его учениках, попавших в бурю. С бурей он сравнил пандемию коронавируса.