Папа римский Франциск выступил на пустой площади Святого Петра с обращением к "Граду и миру", в ходе которого помолился о завершении пандемии коронавируса, пишет портал РБК.

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Обычно молитву Urbi et Orbi понтифик произносит на Рождество и католическую Пасху. На этот раз он зачитал ее из-за пандемии коронавируса.

83-летний понтифик выступил на площади Святого Петра в Ватикане. Доступ публики к ней закрыт с 10 марта.

Папа римский прочитал отрывок из Евангелия от святого Марка об Иисусе Христе и его учениках, попавших в бурю. С бурей он сравнил пандемию коронавируса.

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