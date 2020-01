ВИДЕО: Папа Римский извинился за то, что ударил по рукам вцепившуюся в него женщину

Папа Римский Франциск выразил сожаление в связи с инцидентом, произошедшим в Ватикане во время празднования Нового года. Во вторник вечером Папа вышел на площадь Святого Петра, чтобы посмотреть на установленный там рождественский вертеп и пообщаться с верующими.

Одна женщина крепко схватила Франциска за руку и притянула к себе. Стремясь освободиться, понтифик в раздражении ударил женщину по руке. Видео инцидента, произошедшего на площади Святого Петра в Риме, опубликовал канал CBS.

Позднее Папа Римский извинился за свой поступок по отношению к паломнице. "Терпение — это любовь. Иногда мы теряем терпение, как я вчера. И сегодня я прошу извинения за вчерашний плохой пример", — заявил он в среду, обращаясь с традиционной проповедью к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане по случаю Нового года. Его слова приводит РИА "Новости".

