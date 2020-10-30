ВИДЕО: парижане бегут из города из-за карантина, пробки вытянулись на 700 км

Огромные автомобильные пробки общей протяженностью около 700 км образовались на всех шоссе в окрестностях Парижа вечером в четверг.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По мнению французских СМИ, парижане, которые могут себе это позволить, спешили перед началом общенационального локдауна уехать из города, чтобы провести карантин в провинции.

Жесткие ограничительные меры, о которых объявил во вторник президент Эммануэль Макрон, вступили в силу в полночь с четверга на пятницу.

Людям предписано оставаться дома, за исключением поездок на работу и с работы и по жизненной необходимости. Перед каждой вылазкой необходимо заполнить особую электронную форму. Такой режим продлится весь ноябрь.

24-летняя Анна рассказала корреспонденту "Фигаро", что едет в семейный загородный дом на севере Франции. По ее словам, первый карантин она провела в парижской квартире, и это было психологически тяжело, а там чистый воздух, лучше дышится и больше свободы.

Движение было затруднено в обоих направлениях. Вероятно, пока одни парижане покидали город, другие возвращались в столицу из отпусков, которые они совместили с осенними школьными каникулами, заканчивающимися в День Всех Святых 1 ноября.

Incredible traffic jam in Paris as people try to leave the city before 9 pm curfew and before confinement begins at midnight. Traffic is barely moving in every direction as far as the eye can see. Lots of honking and frustrated drivers. pic.twitter.com/6Zn2HCxuPl — Michael E. Webber (@MichaelEWebber) October 29, 2020

Раздраженные водители отчаянно сигналили, но автомобильный поток почти не двигался.

Большие пробки образовались также вокруг Лиона, Бордо и других крупных городов.

Подобный массовый исход наблюдался и в марте, когда Франция в первый раз уходила на карантин.

Тогда многие провинциалы проявляли враждебность к приехавшим парижанам - из опасения, что те привезли коронавирус. Сейчас страна заражена практически равномерно, в отличие от весны, когда заболеваемость сконцентрировалась в Париже и на северо-востоке Франции.

В четверг во Франции заболели 47 637 человек, 250 больных скончались. Президент Макрон в телеобращении во вторник сказал, что "вторая волна коронавируса, без сомнения, хуже первой".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе видеоконференции с лидерами государств ЕС объявила о выделении 220 млн евро на перевозку больных Covid-19 из стран, где больницы переполнены, туда, где обстановка не столь тяжелая.

Фон дер Ляйен призвала не закрывать границы внутри ЕС, объяснив при этом гражданам, что совершать поездки без крайней необходимости теперь не следует, и стоит загодя готовиться к началу массовой вакцинации.