ВИДЕО: парижане бегут из города из-за карантина, пробки вытянулись на 700 км

Огромные автомобильные пробки общей протяженностью около 700 км образовались на всех шоссе в окрестностях Парижа вечером в четверг.

По мнению французских СМИ, парижане, которые могут себе это позволить, спешили перед началом общенационального локдауна уехать из города, чтобы провести карантин в провинции.

Жесткие ограничительные меры, о которых объявил во вторник президент Эммануэль Макрон, вступили в силу в полночь с четверга на пятницу.

Людям предписано оставаться дома, за исключением поездок на работу и с работы и по жизненной необходимости. Перед каждой вылазкой необходимо заполнить особую электронную форму. Такой режим продлится весь ноябрь.

24-летняя Анна рассказала корреспонденту "Фигаро", что едет в семейный загородный дом на севере Франции. По ее словам, первый карантин она провела в парижской квартире, и это было психологически тяжело, а там чистый воздух, лучше дышится и больше свободы.

Движение было затруднено в обоих направлениях. Вероятно, пока одни парижане покидали город, другие возвращались в столицу из отпусков, которые они совместили с осенними школьными каникулами, заканчивающимися в День Всех Святых 1 ноября.

Incredible traffic jam in Paris as people try to leave the city before 9 pm curfew and before confinement begins at midnight. Traffic is barely moving in every direction as far as the eye can see. Lots of honking and frustrated drivers. pic.twitter.com/6Zn2HCxuPl