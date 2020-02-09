ВИДЕО: Пассажирский Boeing совершил жесткую посадку в Коми

Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска (Россия, республика Коми). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, передает РБК.

"Самолет совершил жесткую посадку, из-за неисправности шасси повредилась хвостовая часть самолета. Пострадавших нет. Было это в 12:40", — сообщил РБК источник в экстренных службах.

ТАСС со ссылкой на Минздрав сообщает, что один пассажир обратился к врачам. РЕН ТВ также утверждает, что пострадал один человек — по данным телеканала, он обратился в травмпункт.

О жесткой посадке самолета также сообщают Telegram-каналы 112 и Baza. По их информации, лайнер приземлился на брюхо. Как пишет 112, во время посадки у самолета возникли проблемы из-за выпуска шасси. На борту находились 94 человека.

Информацию о проблемах с шасси ТАСС подтвердили в Росавиации. Там добавили, что уточняют степень повреждения самолета. Агентство со ссылкой на источник передает, что при посадке у лайнера сложились стойки шасси, в результате чего он ударился о взлетно-посадочную посадочную полосу (ВПП) хвостом и сел на брюхо.

По информации ТАСС, самолет вылетел из московского Внуково. "РИА Новости" со ссылкой на Росавиацию также сообщает, что лайнер летел из Москвы. Согласно электронному табло на сайте Внуково, в Усинск следовал рейс UT595. Из Москвы он отправился в 9:50, а приземлиться должен был в 12:20.

Следственные органы начали проверку по факту жесткой посадки пассажирского самолета в Усинске, сообщили "РИА Новости" в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК. Аэропорт Усинска временно закрыт, сообщается на сайте администрации региона.