ВИДЕО. Перу: пассажирский самолет столкнулся с пожарной машиной, двое погибших

Самолет южноамериканской авиакомпании LATAM 19 ноября столкнулся при взлете с пожарной машиной в аэропорту города Лима в Перу.

По информации радио RPP, погибли двое пожарных. Никто из пассажиров не получил серьезных травм.

Момент столкновения попал на видео.

Аэропорт Лимы временно прекратил операции из-за препятствий на взлетно-посадочной полосе.

