На китайский Дуньхуан (провинция Ганьсу) обрушилась мощная песчаная буря. Гигантское облако из песка и пыли высотой 100 метров накрыло город за несколько минут, сообщает телеканал Euronews.

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Видимость на проходящем неподалеку скоростном шоссе сократилась до пяти метров. Полиция усилила контроль на дорогах. Водителям было рекомендовано съехать с трассы и переждать бурю автостоянках.

Дуньхуан известен тем, что недалеко от него находится Могао — крупнейшая пещера раннебуддийского пещерного храмового комплекса Цяньфодун, воздвигнутого в 353—366 гг. н. э.

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